«Спортинг» может переименовать домашний стадион в честь Роналду

Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерико Варандас признался, что клуб может переименовать название своего домашнего стадиона «Жозе Алваладе» в честь нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает Tuttosport.

34-летний Роналду начал свою карьеру в академии «Спортинга», после чего перешел в «Манчестер Юнайтед».

— Не станем откладывать эту идею в долгий ящик, — приводит слова Варандаса Tuttosport. — Большая гордость для «Спортинга» ассоциироваться с его именем. Криштиану является одним из величайших символов нашего клуба. В стенах здания молодежной академии висят его слова о страсти, самопожертвовании, дисциплине, лидерстве и решительности. Роналду — лучший футболист Португалии всех времен и один из лучших атлетов в истории спорта.