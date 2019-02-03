"Спортинг" и "Бенфика" забили 6 голов в лиссабонском дерби

"Бенфика" обыграла "Спортинг" в 20-м туре чемпионата Португалии со счетом 4:2. "Орлы" вышли на второе место в таблице и на 2 очка отстают от лидера "Порту", который в эти минуты играет с "Гимарайншем".

"Спортинг" идет на четвертой строчке.

Чемпионат Португалии

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20-й тур

"Спортинг" - "Бенфика" - 2:4 (1:2)

Голы: Сеферович, 11 (0:1). Жоау Феликс, 36 (0:2). Фернандеш, 43 (1:2). Рубен Диаш, 46 (1:3). Пицци, 73 (1:4). Дост, 89 - с пенальти (2:4).

Удаление: Влаходимос (Б), 85.