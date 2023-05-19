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Силкин: «Кокорин — талантливый парень. К сожалению, он растратил все свои способности на ненужные вещи»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об успехах российского форварда «Ариса» Александра Кокорина в чемпионате Кипра.

«А что, уровень футбола на Кипре выше, чем в России? В РПЛ намного сложнее играть, чем там. То, что его признали лучшим, — это достижение, но все равно не забывайте, в какой лиге он играет. Кокорин — очень талантливый парень. К сожалению, он растратил все свои способности на ненужные вещи, от него ждали большего. У него качества настоящего нападающего. Я видел, как он прогрессировал, как хотел играть в футбол. Жаль, что он все потерял», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

32-летний Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра.

В текущем сезоне россиянин провел 28 матчей за «Арис» во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-kokorin-ochen-talantlivy-j-paren-zhal-chto-on-vse-poteryal/
Александр Кокорин
Сергей Силкин
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