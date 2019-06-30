"Шанхай Шанган" победил "Шэньчжэнь", несмотря на незабитый Халком пенальти. До лидера - 2 очка

"Шанхай Шанган" обыграл "Шэньчжэнь" в матче чемпионата Китая - 1:0. Единственный мяч провел экс-хавбек "Челси" Оскар. На девятой минуте капитан шанхайцев, экс-форвард "Зенита" Халк не реализовал пенальти.

В другой игре лидер таблицы "Бэйцзин Гоань" уступил "Шаньдун Лунэн" - 0:2. Дубль сделал бразилец Рожер Гедес, забивший два мяча с интервалом в одну минуту. Пекинский клуб сохранил лидерство в таблице, но отставание "Шанхай Шанган" сократилось до двух очков.

Чемпионат Китая

Суперлига

15-й тур

"Шэньчжэнь" - "Шанхай Шанган" - 0:1 (0:0)

Гол: Оскар, 49.

Незабитый пенальти: Халк, 9.

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" - "Цзянсу Сайнти" - 2:2 (1:0)

Голы: Алан, 2 (1:0). Алекс Тейшейра, 49 (1:1). Ренатинью, 66 (2:1). Чжан Линфэн, 89 (2:2).

"Шаньдун Лунэн" - "Бэйцзин Гоань" - 2:0 (2:0)

Голы: Рожер Гедес, 28 (1:0). Рожер Гедес, 29 (2:0).