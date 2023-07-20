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Сегодня, 17:30

Гладилин — об отставке Черчесова: «Он без работы не останется»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

«Я не видел игру, но проиграть Фарерам — это грубая ошибка. Видимо, были какие-то недоработки, раз после этого сразу последовало увольнение. Несмотря на то, что он удачно выступал в чемпионате, его уволили... Значит, у него были ошибки. Так просто не увольняют, венгры разбираются в футболе. Он профессиональный тренер, и я думаю, что без работы не останется. У него и агенты есть», — цитирует Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

«Ференцварош» объявил об отставке Черчесова после поражения венгерской команды от «Клаксвика» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов (0:0, 0:3).

Российский специалист возглавлял клуб из Будапешта с декабря 2021 года. Под его руководством «Ференцварош» дважды выигрывал чемпионат Венгрии и становился обладателем Кубка страны.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005225570_gladilin__ob_uvolnenii_cherchesova_on_bez_rabotyi_ne_ostanetsya
Станислав Черчесов
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