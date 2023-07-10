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Сегодня, 14:38

«Селтик» продлил контракт с полузащитником Макгрегором

Мария Гусева
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«Селтик» объявил о продлении контракта с капитаном команды, полузащитником Каллумом Макгрегором.

30-летний шотландец подписал новое соглашение с клубом до лета 2028 года.

«Я просто хочу, чтобы это продолжалось как можно дольше, — цитирует пресс-служба «Селтика» Макгрегора. — Я уже говорил о доверии, которое ребята оказали мне в этом клубе, и я хочу отплатить им тем же. Они были потрясающими для меня и моей семьи. Это дало мне прекрасную жизнь и удивительные воспоминания. «Вместе с болельщиками «Селтика» мы добились воспоминаний, которые останутся со мной навсегда. Есть только одно место, где я хочу играть в футбол, и это «Селтик».

Макгрегор — воспитанник «Селтика». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 42 матча за команду, на его счету 5 голов и 3 результативные передачи.

Футбол
ФК Селтик
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