Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 09:59

«Селтик» подписал полузащитника сборной Австралии Муя и арендовал у «Лорьяна» защитника Енца

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Селтик» подписал полузащитника сборной Австралии Аарона Муя.

Контракт шотландского клуба с 31-летним футболистом рассчитан до конца июня 2024 года.

Предыдущей командой Муя был «Шанхай Порт». Футболист выступал за китайский клуб с сентября 2020 года и покинул его бесплатно в этом июле.

Также «Селтик» арендовал у «Лорьяна» защитника Морица Енца. Соглашение действует до конца сезона-2022/23, шотландский клуб имеет право выкупа 23-летнего немца, стоимость которого портал Transfermarkt.com оценивает в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://www.celticfc.com/news/2022/july/19/double-signing-swoop-as-aaron-mooy-and-moritz-jenz-join-celtic/
Аарон Муй
Футбол
ФК Лорьян
ФК Селтик
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Крыжовник: польза и вред для организма человека
«Перед уходом Федотов позвонил каждому игроку». Жоаозиньо — о бывшем и нынешних тренерах «Сочи» и задаче снова выиграть медали
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший игрок «Динамо» потерял бизнес из-за пожаров во Франции
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости