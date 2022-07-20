«Селтик» подписал полузащитника сборной Австралии Муя и арендовал у «Лорьяна» защитника Енца

«Селтик» подписал полузащитника сборной Австралии Аарона Муя.

Контракт шотландского клуба с 31-летним футболистом рассчитан до конца июня 2024 года.

Предыдущей командой Муя был «Шанхай Порт». Футболист выступал за китайский клуб с сентября 2020 года и покинул его бесплатно в этом июле.

Также «Селтик» арендовал у «Лорьяна» защитника Морица Енца. Соглашение действует до конца сезона-2022/23, шотландский клуб имеет право выкупа 23-летнего немца, стоимость которого портал Transfermarkt.com оценивает в 2,5 миллиона евро.