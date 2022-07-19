Бывший игрок «Динамо» потерял бизнес из-за пожаров во Франции

Бывший полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна рассказал, что кемпинг, совладельцем которого он является, был полностью уничтожен пожарами во французской Жиронде.

«Это большая печаль. Я владею этим бизнесом с 2013 года с партнером. Никогда не мог представить, что это зайдет так далеко. Это больно», — приводит слова 37-летнего француза Le Parisien.

Вальбуэна выступал за «Динамо» в сезоне-2014/15. В настоящее время он играет за греческий «Олимпиакос».