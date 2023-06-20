Сборная Новой Зеландии отказалась выходить на 2-й тайм матча с Катаром из-за расистских оскорблений

Сборная Новой Зеландии отказалась доигрывать матч с Катаром из-за оскорблений в адрес защитника команды Майкла Боксолла.

После первого тайма счет был 1:0 в пользу Новой Зеландии, но футболисты команды отказались выходить на вторую половину встречи.

«Майкл Боксолл подвергся расистским оскорблениям со стороны катарского игрока в первой половине игры. Судьи не предприняли никаких действий, поэтому команда договорилась не выходить на второй тайм», — цитирует заявление сборной NZHerald.

Матч завершился со счет 1:0. Автором победного гола стал Марко Стаменич.