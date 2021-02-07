Сборная Марокко выиграла чемпионат африканских наций

Сборная Марокко стала победителем чемпионата африканских наций. В финальном матче марокканцы победили Мали со счетом 2:0.

Марокко защитил свой титул: два года назад команда одолела в финале Нигерию со счетом 4:0. Малийцы во второй раз проигрывают в решающей встрече: в 2016 году их разгромила ДР Конго (3:0).

Чемпионат африканских наций проходит раз в два года, в нем играют сборные, составленные из игроков внутренних чемпионатов без участия легионеров. Главный турнир континента — Кубок африканских наций — состоится также в этом году.

Чемпионат африканских наций

Финал

Мали — Марокко — 0:2 (0:0)

Голы: Буфтини, 69 (0:1). Эль-Кааби, 79 (0:2).