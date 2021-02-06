Гвинея победила Камерун и завоевала бронзу чемпионата африканских наций

Сборная Гвинеи завоевала бронзовую медаль чемпионата африканских наций. В матче за третье место гвинейцы победили Камерун со счетом 2:0. Для команды это первая медаль в истории, до этого лучшим результатом команды было четвертое место в 2016 году.

В финальном матче турнира встретятся Мали и действующий чемпион Марокко, игра состоится 7 февраля.

Чемпионат африканских наций проходит раз в два года, в нем играют сборные, составленные из игроков внутренних чемпионатов, без участия легионеров. Главный турнир континента — Кубок африканских наций — состоится также в том году

Чемпионат африканских наций

Матч за третье место

Гвинея — Камерун — 2:0 (2:0)

Голы: М. Силла, 9 (1:0). М. Бангура, 45+1 (2:0).