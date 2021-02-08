«Порту» упустил победу над «Брагой», пропустив дважды после 87-й минуты
02:12
«Порту» в матче 18-го тура чемпионата Португалии на выезде сыграл вничью с «Брагой» со счетом 2:2.
Гости вели со счетом 2:0 после голов Сержиу Оливейры и Мехди Тареми, однако после удаления Жезуса Короны на 60-й минуте пропустили дважды — отличились Франсержиу и Николас Гайтан.
После этого матча «Порту» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Брага» с 37 очками — на третьей строчке.
Португалия. Примейра-лига
18-й тур
«Брага» — «Порту» — 2:2 (0:0)
7 февраля.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю