«Порту» упустил победу над «Брагой», пропустив дважды после 87-й минуты

«Порту» в матче 18-го тура чемпионата Португалии на выезде сыграл вничью с «Брагой» со счетом 2:2.

Гости вели со счетом 2:0 после голов Сержиу Оливейры и Мехди Тареми, однако после удаления Жезуса Короны на 60-й минуте пропустили дважды — отличились Франсержиу и Николас Гайтан.

После этого матча «Порту» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Брага» с 37 очками — на третьей строчке.

Португалия. Примейра-лига

18-й тур

«Брага» — «Порту» — 2:2 (0:0)

7 февраля.