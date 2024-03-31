Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:34

Руководство «Нефтчи» разочаровалось в работе Божовича

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководство «Нефтчи» разочаровано работой главного тренера команды Миодрага Божовича, сообщает Legalbet.

По информации источника, в клубе недовольны результатами в текущем сезоне чемпионата Азербайджана. Ожидалось, что команда прервет гегемонию «Карабаха», который завоевывает золото в 9 из 10 последних сезонах.

55-летний Божович возглавил клуб из Баку в декабре прошлого года.

После 28 туров чемпионата Азербайджана «Нефтчи» занимает второе место, набрав 43 очка. Отставание от лидирующего «Карабаха» составляет 26 очков. Команда из Агдама уже гарантировала себе чемпионство.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Нефтчи
Миодраг Божович
1
2
Читайте также
De Telegraaf: Промеса перевели в тюремный комплекс «Аль-Авир»
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ПСВ потерпел первое поражение в этом сезоне эредивизи — до этого было 23 победы и 3 ничьих
Новости
RSS RSS
Все новости