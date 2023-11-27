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Сегодня, 15:22

Российский вратарь Рудаков рассказал о банкротстве финской «Хонки»

Виктория Кравченко
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Российский вратарь Максим Рудаков, ранее выступавший за финскую «Хонку», рассказал детали банкротства клуба. Он сообщил, что все началось в октябре, когда в конце месяца игрокам не выплатили зарплату.

«У клуба была одна неделя, чтобы погасить долги перед командой и получить лицензию для участия в следующем сезоне. Руководство этого не сделало, а дней 10 спустя «Хонку» объявили банкротом. Владелец сжег мосты моментально, даже без разговоров с командой», — цитирует Рудакова «Чемпионат».

22 ноября он объявил об уходе из финской «Хонки».

27-летний голкипер выступал за финский клуб на правах аренды из «Ростова» с января прошлого года. Он провел за «Хонку» 66 матчей, пропустил 62 мяча и 24 раза отыграл на ноль.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5334810-rossijskij-vratar-rudakov-rasskazal-o-bankrotstve-svoego-poslednego-kluba-v-finlyandii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
ФК Хонка
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