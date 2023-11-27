Российский вратарь Рудаков рассказал о банкротстве финской «Хонки»

Российский вратарь Максим Рудаков, ранее выступавший за финскую «Хонку», рассказал детали банкротства клуба. Он сообщил, что все началось в октябре, когда в конце месяца игрокам не выплатили зарплату.

«У клуба была одна неделя, чтобы погасить долги перед командой и получить лицензию для участия в следующем сезоне. Руководство этого не сделало, а дней 10 спустя «Хонку» объявили банкротом. Владелец сжег мосты моментально, даже без разговоров с командой», — цитирует Рудакова «Чемпионат».

22 ноября он объявил об уходе из финской «Хонки».