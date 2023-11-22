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Сегодня, 23:32

Российский голкипер Рудаков объявил об уходе из финской «Хонки»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский вратарь «Хонки» Максим Рудаков попрощался с клубом.

«Хочу поблагодарить всех людей, которые были рядом все это время. Игроков, с которыми у нас было много замечательных моментов и тяжелых проверок характера, тренеров, которые приложили много усилий для того, чтобы я стал игроком, медицинский и физиоперсонал, которые заботились обо мне и болельщиков, которые поддерживали нашу команду. Пора двигаться вперед», — написал Рудаков в соцсетях.

27-летний голкипер выступал за финский клуб на правах аренды из «Ростова» с января прошлого года. Он провел за «Хонку» 66 матчей, пропустил 62 мяча и 24 раза отыграл на ноль.

Футбол
ФК Хонка
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2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
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 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
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 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
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 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
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 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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