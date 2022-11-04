Семин — о Хайкине: «Думаю, у него достаточно предложений, если он принял решение уйти из зоны комфорта»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление вратаря «Буде-Глимта» Никиты Хайкина об уходе из команды по окончании сезона.

«За этот период он себя хорошо зарекомендовал. Это его решение. И мы не вправе ему советовать. Думаю, у него есть достаточно предложений, если он принял такое решение — уйти из зоны комфорта, где он постоянно играет. На международной арене в матчах за «Буде-Глимт» Хайкин себя сильно зарекомендовал. А куда он перейдет? Сложно сказать так же, как и советовать», — сказал Семин «СЭ».

Хайкин подписал контракт с «Буде-Глимтом» в марте 2019 года. За это время 27-летний россиянин дважды становился чемпионом Норвегии: в 2020 и 2021 годах.