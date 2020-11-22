Российский футболист стал чемпионом Тайваня

В воскресенье за тур до окончания чемпионата Тайваня клуб «Тайвань Стил» гарантировал себе победу в турнире благодаря победе над «Хан Юэнь» (3:1).

В составе команды из города Тайнань чемпионом стал 28-летний российский защитник Алим Зумакулов. В текущем чемпионате Тайваня он во всех матчах выходил в стартовом составе, забил один мяч. (Гоша Чернов)

Интервью с Алимом Зумакуловым можно прочесть на сайте «СЭ».