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Сегодня, 15:36

Российский форвард Майрович прилетел на просмотр в «Бейтар»

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На просмотр в израильский клуб «Бейтар» прилетел российский нападающий Максим Майрович, в прошедшем сезоне игравший за армянский «Урарту».

У футболиста есть еврейские корни, поэтому он не будет считаться легионером в чемпионате Израиля.

Майрович является воспитанником «Черноморца» и «Чертаново». С июня 2022 года 27-летний форвард выступал в «Урарте». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Майровича в 275 тысяч евро.

(Эли Швидлер)

ФК Урарту
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