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Сегодня, 00:17

Роналду: «Многие игроки из Европы будут приезжать в Саудовскую Аравию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал переход Карим Бензема и Н'Голо Канте в чемпионат Саудовской Аравии. Они подписали контракты с «Аль-Иттихадом».

«Меня это не удивило, но я очень рад видеть, что люди во всем мире сейчас обращают внимание на чемпионат Саудовской Аравии. Я верю, что лига будет продолжать развиваться, и многие игроки из европейских лиг будут приезжать сюда, чтобы играть.

Здесь болельщики невероятно приветствовали меня, и те, кто следят за мной, продолжают это удивительное путешествие. Каждая лига и страна разные, и я очень горжусь тем, что играл в трех разных лигах в Европе (и выиграл титулы во всех них). Самая большая разница, которую я обнаружил в Саудовской Аравии, — это, очевидно, жара и адаптация расписания тренировок, чтобы тренироваться вечером, когда прохладнее. Сейчас я уже к этому привык», — цитирует FourFourTwo Роналду.

Карим Бензема
Криштиану Роналду
Н`Голо Канте
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Наср
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