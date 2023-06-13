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13 июня, 23:56

Роналду объяснил значение крика «Siu» во время празднования гола

Мария Гусева
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил значение крика «Siu» во время своего празднования гола.

«Кажется, это превратилось в глобальное явление — и мне нравится, когда я вижу, как другие игроки делают это, или мне присылают видео людей, занимающихся другими видами спорта, или детей, которые повторяют празднование гола — это здорово, — цитирует FourFourTwo Роналду. — «Siu» означает: «Да!», это довольно просто, но с сильным посылом».

Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Оклад 38-летнего португальца в саудовском клубе составляет 200 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Роналду провел 16 матчей за «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее он играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».

Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
ФК Аль-Наср
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