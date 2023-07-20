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Сегодня, 00:14

Рианчо считает увольнение Черчесова из «Ференцвароша» нелогичным

Дарья Алексеева
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Испанский тренер Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» новость о том, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера «Ференцвароша» после поражения от «Клаксвика» (0:0, 0:3) в первом раунде отбора Лиги чемпионов и вылета из турнира.

«Не понимаю, почему Черчесова уволили сейчас. У него за два сезона — два чемпионства. Он проиграл всего один матч, у клуба есть шанс на еврокубки. Сможет ли Черчесов остаться в Европе? Возможно, да. Теперь тот, с кем ему нужно будет поработать — это агент, чтобы начать поиск новый команды. Однако в Европе и так очень много хорошо квалифицированных нетрудоустроенных тренеров. Стоит ли ему возвращаться в Россию? Он должен сам принять это решение», — сказал Рианчо.

Черчесов тренировал «Ференцварош» с декабря 2021 года. Под руководством 59-летнего специалиста клуб из Будапешта дважды становился чемпионом Венгрии (2021/22, 2022/23) и и выигрывал Кубок страны (2021/22).

Станислав Черчесов. Черчесов покинул пост главного тренера «Ференцвароша»
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
Рауль Рианчо
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Черчесов покинул пост главного тренера «Ференцвароша»
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