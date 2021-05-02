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«Рейнджерс» в меньшинстве разгромил «Селтик»

16:18
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В шотландской премьер-лиге был сыгран центральный матч 3-го тура плей-офф чемпионов. «Рейнджерс» принимал «Селтик» и победил с крупным счетом — 4:1.

Отметим, что с середины первого тайма «Рейнджерс» играл в меньшинстве после удаления Калума Макгрегора.

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