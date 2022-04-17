«Рейнджерс» обыграл «Селтик» в 1/2 финала Кубка Шотландии. Решающий мяч в свои ворота забил экс-игрок «Рубина»

«Рейнджерс» прошел «Селтик» и вышел в финал Кубка Шотландии

«Рейнджерс» обыграл «Селтик» в 1/2 финала Кубка Шотландии со счетом 2:1.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В дополнительное время все решил автогол. На 115-й минуте собственные ворота поразил бывший защитник «Рубина» Карл Старфельт.

Ранее в другом полуфинальном матче Хартс" с тем же счетом 2:1 обыграли «Хайберниан». Финал турнира между «Рейнджерс» и «Хартс» состоится 21 мая.