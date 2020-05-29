«Реал» стал самым дорогим клубом Европы, «МЮ» на втором месте
10:45
Аудиторская компания KPMG составила список самых дорогих футбольных клубов Европы в 2020 году.
Первое место в рейтинге занял «Реал», чья стоимость оценивается в 3,478 миллиарда евро. Второе место у «Манчестер Юнайтед» (3,342 млрд). В прошлом году эти клубы также занимали первые два места.
Топ-10 самых дорогих клубов Европы:
1. «Реал» — 3,478 млрд евро;
2. «Манчестер Юнайтед» — 3,342;
3. «Барселона» — 3,193;
4. «Бавария» — 2,878;
5. «Ливерпуль» — 2,658;
6. «Манчестер Сити» — 2,606;
7. «Челси» — 2,218;
8. «Тоттенхэм» — 2,067;
9. «ПСЖ» — 1,911;
10. «Арсенал» — 1,852.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...