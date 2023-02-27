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Сегодня, 02:46

«Порту» уступил «Жил Висенте», играя вдевятером с 52-й минуты

Сергей Разин
корреспондент
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«Порту» в матче 22-го тура чемпионата Португалии уступил «Жил Висенте» со счетом 1:2.

На гол Мехди Тареми гости ответили точными ударами Франа Наварро и Мурило, который реализовал пенальти. Вратарь «Жил Висенте» Станислав Крицюк пропускал встречу.

На 35-й минуте «Порту» при счете 1:1 остался вдесятером после удаления Жоау Мариу, а на 52-й минуте еще одно удаление в составе хозяев заработал Матеус Урибе. При этом «Порту» забил на 68-й минуте, но судья после просмотра ВАР отменил гол из-за офсайда.

После этого матча «Порту» с 51 очком остался на втором месте в турнирной таблице, «Жил Висенте» с 26 очками — на 14-й строчке.

ФК Жил Висенте
ФК Порту
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