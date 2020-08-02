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«Порту» в меньшинстве выиграл Кубок Португалии у «Бенфики»

00:43
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«Бенфика» в финальном матче Кубка Португалии уступила «Порту» — 1:2. Дубль у победителей оформил защитник Шансель Мбемба. С пенальти отличился Карлос Винисус.

«Драконы» с 38-й минуты играли в меньшинстве — удалили Луиша Диаса. В концовке первого тайма за неспортивное поведение удалили главного тренера команды Сержиу Консейсау. Экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш не попал в заявку на матч.

«Порту» выиграл трофей впервые с сезона-2010/11.Для клуба это 21-я победа в турнире, столько же у «Спортинга». Лидером является «Бенфика» — 29.

Ранее «Порту» стал чемпионом страны.

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