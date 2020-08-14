«Порту» подписал вратаря сборной Португалии
11:25
«Порту» на своем официальном сайте объявил о подписании четырехлетнего контракта с бывшим вратарем «Тонделы» Клаудио Рамушем.
28-летний голкипер пришел в новый клуб в качестве свободного агента.
В прошлом сезоне Клаудио Рамуш провел 29 матчей в Примейре, в которых пропустил 36 мячей. В составе сборной Португалии Рамуш сыграл один матч, выйдя на второй тайм в товарищеской игре с Шотландией (3:1).
?At? 2024!— FC Porto — Dobradinha 19/20 ?? (@FCPorto) August 13, 2020
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?28 anos
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?Clubes anteriores: Amarante e Tondela#FCPorto #Na??oPorto #BemVindoCl?udioRamos pic.twitter.com/9H9gXpUBOl
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