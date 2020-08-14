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«Порту» подписал вратаря сборной Португалии

11:25
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«Порту» на своем официальном сайте объявил о подписании четырехлетнего контракта с бывшим вратарем «Тонделы» Клаудио Рамушем.

28-летний голкипер пришел в новый клуб в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне Клаудио Рамуш провел 29 матчей в Примейре, в которых пропустил 36 мячей. В составе сборной Португалии Рамуш сыграл один матч, выйдя на второй тайм в товарищеской игре с Шотландией (3:1).

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