«Порту» готов продлить контракт с 39-летним Пепе до 2025 года

«Порту» хочет продлить контракт с защитником Пепе, которому в феврале исполнится 40 лет, сообщает Mais Futebol.

Причем португальский клуб предлагает футболисту соглашение до 2025 года.

Текущее соглашение португальского ветерана заканчивается в конце нынешнего сезона.

За «драконов» в текущем сезоне чемпионата Португалии защитник провел восемь игр, в которых получил одну желтую карточку.

Пепе также выступал за сборную Португалии на ЧМ-2022 в Катаре. Он провел четыре матча в составе национальной команды и забил один гол — в матче 1/8 финала со Швейцарией (6:1).