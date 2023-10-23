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Сегодня, 14:49

Полузащитник «Панатинаикоса» частично потерял слух после брошенной в него петарды

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Хуанкар.
Фото AFP

Полузащитник «Панатинаикоса» Хуанкар частично потерял слух из-за того, что в него бросили петарду во время матча 8-го тура чемпионата Греции с «Олимпиакосом».

На 50-й минуте встречи один из болельщиков «Олимпиакоса» бросил петарду с трибуны в сторону запасных футболистов «Панатинаикоса», которые разминались в технической зоне. Пиротехническое изделие упало рядом с Хуанкаром и взорвалось.

После взрыва 33-летний испанец упал на газон, его унесли в подтрибунное помещение на носилках, а затем доставили в одну из больниц Пирея для медицинского обследования. Врачи выявили у игрока частичную потерю слуха и сотрясение мозга. Сам футболист жалуется на частое головокружение и шум в ушах.

Главный арбитр матча «Олимпиакос» — «Панатинаикос» остановил игру после инцидента с Хуанкаром, а затем принял решение не возобновлять ее.

Футбол
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Панатинаикос
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