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Сегодня, 22:07

Никас Сафронов: «Люблю Черчесова как человека и личность»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Народный художник России Никас Сафронов рассказал о дружбе с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Мы продолжаем общаться. Я изначально сказал Станиславу, что мой дом и сердце всегда открыты. Люблю Черчесова как личность, как человека. Не только мои дом и сердце, но и Россия всегда открыты для Станислава. Он никогда не делал плохого России, не говорил ничего плохого о стране. Он искал работу и нашел ее в Венгрии. Я тоже работаю в разных странах, но остаюсь патриотом России», — приводит слова Сафронова «РБ Спорт»

С 2021 года Черчесов возглавляет венгерский «Ференцварош», с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Кубок.

Источник: РБ Спорт
Станислав Черчесов
Сборная России по футболу
ФК Ференцварош
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