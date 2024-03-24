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24 марта, 19:00

Петер Шмейхель поздравил сына Каспера с 100-й игрой за сборную Дании

Ана Горшкова
Корреспондент
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Каспер Шмейхель и Петер Шмейхель.
Фото Соцсети

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель поздравил сына Каспера с 100 игрой за национальную команду.

«Я так горжусь тобой, сынок. Добро пожаловать в Клуб 100», — написал Шмейхель-старший в своих соцсетях и прикрепил фото с футболкой с 100-м номером.

Товарищеский матч Дании против Швейцарии (0:0) стал 100 для 27-летнего вратаря «Андерлехта» Каспера за сборную страны.

Петер Шмейхель сыграл за национальную команду 129 матчей.

Каспер Шмейхель
Петер Шмайхель
Футбол
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