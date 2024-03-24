Петер Шмейхель поздравил сына Каспера с 100-й игрой за сборную Дании
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель поздравил сына Каспера с 100 игрой за национальную команду.
«Я так горжусь тобой, сынок. Добро пожаловать в Клуб 100», — написал Шмейхель-старший в своих соцсетях и прикрепил фото с футболкой с 100-м номером.
Товарищеский матч Дании против Швейцарии (0:0) стал 100 для 27-летнего вратаря «Андерлехта» Каспера за сборную страны.
Петер Шмейхель сыграл за национальную команду 129 матчей.
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