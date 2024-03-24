Петер Шмейхель поздравил сына Каспера с 100-й игрой за сборную Дании

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель поздравил сына Каспера с 100 игрой за национальную команду.

«Я так горжусь тобой, сынок. Добро пожаловать в Клуб 100», — написал Шмейхель-старший в своих соцсетях и прикрепил фото с футболкой с 100-м номером.

Товарищеский матч Дании против Швейцарии (0:0) стал 100 для 27-летнего вратаря «Андерлехта» Каспера за сборную страны.

Петер Шмейхель сыграл за национальную команду 129 матчей.