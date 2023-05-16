Каманцев объяснил выбор Левникова для работы на турнире ЦАФА: «Уверен, он проявит себя с лучшей стороны»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил на вопрос «СЭ» о выборе Кирилла Левникова в качестве арбитра для работы на турнире ЦАФА.

«Равшан Ирматов, который курирует судейство в ЦАФА и является членом экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, хорошо знаком с работой российских судей. Выбор арбитра на турнир был обусловлен несколькими критериями, в том числе опытом работы и наличием эмблемы ФИФА. Принимая совместное решение по кандидатуре, мы принимали во внимание необходимость дать возможность отработать тому арбитру, кто давно не получал практику на международном уровне. Сергей Иванов, Павел Кукуян и Сергей Карасев совсем недавно получали такие назначения, сейчас пришла очередь Кирилла Левникова. Уверен, он проявит себя с лучшей стороны», — сказал Каманцев «СЭ».

Сегодня, 16 мая, стало известно, что российские арбитры Кирилл Левников, Егор Болховитин и Андрей Веретешкин приглашены для работы на матчах первого в истории Кубка наций Ассоциации футбола Центральной Азии.

Соревнования пройдут с 10 по 20 июня в Бишкеке и Ташкенте.