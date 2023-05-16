Отец Егора Пруцева подтвердил интерес к футболисту от «Удинезе» и «Базеля»

Игорь Пруцев, отец российского полузащитника сербской «Црвены Звезды» Егора Пруцева, прокомментировал трансферные слухи вокруг своего сына.

«Нам с Егором никто официально ничего не предлагал. Ни я, ни он ничего не знаем об этой информации. Есть заинтересованность со стороны этих клубов, но конкретных предложений нет. В «Црвене» сейчас новый главный тренер. Все мысли Егора связаны только с нынешним клубом и возможностью доказать, чтобы получать больше игрового времени», — приводит слова Пруцева Sport24.

Сегодня стало известно, что Егор Пруцев планирует получить сербское гражданство. В нынешнем сезоне 20-летний россиянин провел за «Црвену Звезду» 10 матчей и отдал 1 голевую передачу.