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Сегодня, 16:36

Паулу Барбоза заявил, что Руй Витория сможет проявить себя в сборной Португалии

Виктория Кравченко
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Известный агент Паулу Барбоза поделился мнением по поводу возможного назначения Руя Витории на пост главного тренера сборной Португалии.

«Витория — один из кандидатов, еще ничего не решено. У него есть действующий контракт. Но думаю, что он хотел бы тренировать сборную Португалии, как можно от этого отказаться? Такие предложения не всегда бывают. Он бы сумел проявить себя в сборной. Но давайте поговорим об этом подробно, если все же это случится. Пока это всего лишь слухи», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

Ранее издание Esporte ao Minuto сообщило, что 52-летний специалист входит в список претендентов на пост наставника национальной команды.

Сборная Португалии дошла до полуфинала ЧМ-2022, где проиграла Марокко со счетом 0:1.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulu-barboza-vitoriya-smozhet-proyavit-sebya-v-sbornoj-portugalii/
Сборная Португалии по футболу
Паулу Барбоза
Руй Витория
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