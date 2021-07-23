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Патрик ван Анхолт согласовал условия контракта с «Галатасараем»

22:17
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Защитник Патрик ван Анхолт, который находится в статусе свободного агента, согласовал условия контракта с «Галатасараем». Он пройдет медобследование, после чего подпишет контракт до 2024 года, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

30-летний голландец несколько недель вел переговоры с турецким клубом. В какой-то момент сделка сорвалась.

Но «Галатасарай» изменил условия и смог убедить игрока подписать контракт.

В сезоне-2020/21 ван Анхолт провел 23 матча за «Кристал Пэлас», на его счету 1 результативная передача.

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Иван Шитик все материалы автора

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