Патрик ван Анхолт согласовал условия контракта с «Галатасараем»
22:17
Защитник Патрик ван Анхолт, который находится в статусе свободного агента, согласовал условия контракта с «Галатасараем». Он пройдет медобследование, после чего подпишет контракт до 2024 года, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.
30-летний голландец несколько недель вел переговоры с турецким клубом. В какой-то момент сделка сорвалась.
Но «Галатасарай» изменил условия и смог убедить игрока подписать контракт.
В сезоне-2020/21 ван Анхолт провел 23 матча за «Кристал Пэлас», на его счету 1 результативная передача.
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