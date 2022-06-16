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Сегодня, 09:44

Паредес вспомнил об эмоциях от победы на Кубке Америки со сборной Аргентины

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес рассказал об эмоциях от победы на Кубке Америки-2021. Футболист признался, что команда очень ждала этой награды.

Он также отметил, что футболисты сборной радовались за Лионеля Месси, который наконец-то выиграл трофей в составе сборной Аргентины.

«Думаю, Месси сильно страдал. Мы, как аргентинцы, тоже страдали, когда видели, как он проигрывал все эти финалы. Было здорово помочь ему взять трофей со сборной. Для нас это более чем достаточная награда», — цитирует Паредеса TNT Sports.

До Кубка мира-2021 сборная Аргентины с Месси с командой проиграли финал ЧМ-2014, а также три финала Кубка Америки (в 2007-м, 2015-м и 2016-м).

Леандро Паредес
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
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