Черчесов о «Тоболе», сопернике «Ференцвароша» в Лиге чемпионов: «Пока знаем, что там играет Тошич, но скоро полностью изучим»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» результат жеребьевки 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Соперником клуба из Будапешта стал казахстанский «Тобол», встречи пройдут 5-6 и 12-13 июля.

— Первый матч проведем в гостях, это неплохо. Пока мало что знаем про эту команду, но в курсе, что там выступает известный нам всем по ЦСКА Зоран Тошич, — сказал Черчесов. — В Казахстане идет чемпионат, так что можно увидеть соперника в деле. В ближайшее время Мирослав Ромащенко отправится смотреть «Тобол» вживую.

— Станем тщательно продумывать логистику, досконально изучать соперника. С удовольствием встречусь с Рохусом Шохом, который работает в казахстанской федерации. Мы хорошо знакомы, но давно не виделись. Общался с ним по телефону: поздравил с победой сборной в Лиге наций над Словакией — 2:1, попросил передать привет главному тренеру Магомеду Адиеву, — заключил Черчесов.