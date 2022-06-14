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Черчесов о «Тоболе», сопернике «Ференцвароша» в Лиге чемпионов: «Пока знаем, что там играет Тошич, но скоро полностью изучим»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» результат жеребьевки 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Соперником клуба из Будапешта стал казахстанский «Тобол», встречи пройдут 5-6 и 12-13 июля.

— Первый матч проведем в гостях, это неплохо. Пока мало что знаем про эту команду, но в курсе, что там выступает известный нам всем по ЦСКА Зоран Тошич, — сказал Черчесов. — В Казахстане идет чемпионат, так что можно увидеть соперника в деле. В ближайшее время Мирослав Ромащенко отправится смотреть «Тобол» вживую.

— Станем тщательно продумывать логистику, досконально изучать соперника. С удовольствием встречусь с Рохусом Шохом, который работает в казахстанской федерации. Мы хорошо знакомы, но давно не виделись. Общался с ним по телефону: поздравил с победой сборной в Лиге наций над Словакией — 2:1, попросил передать привет главному тренеру Магомеду Адиеву, — заключил Черчесов.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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ТМ 2.5

17%

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Ф2 (+1.5)

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⚽ Футбол. Лига наций A
Франция 0
Хорватия 1
Матч завершен

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
Станислав Черчесов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Тобол
ФК Ференцварош
0
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