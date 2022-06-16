Пашинян заявил, что сборная Армении планирует выиграть чемпионат мира или чемпионат Европы до 2050 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего выступления на встрече с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином заявил, что национальная команда планирует выиграть чемпионат мира или чемпионат Европы. Политик отметил, что эта цель обозначена в Стратегии трансформации страны до 2050 года.

«За последние три года Федерация футбола Армении при поддержке ФИФА построила 90 новых маленьких стадионов в 7 областях Армении, — приводит слова Пашиняна Arka.am. — Для их функционирования организация выделит около 2,5 миллиона долларов. Джанни Инфантино сегодня констатировал, что эти 90 малых стадионов в Армения в будущем увеличатся до 300. Сегодня в ходе нашей беседы с ним, а также в ходе предыдущей встречи с Александером Чеферином мы обсудили возможность строительства в Армении с нуля нового стадиона, отвечающего всем современным стандартам».

Также премьер-министр Армении рассказал о программах, которые реализуются при участии УЕФА. Среди них — открытие стадиона в Абовяне, реконструированного по «Программе хет-трик УЕФА», строительство стадиона в Ванадзоре, открытие футбольной школы имени Хорена Ованнисяна, установка систем освещения на стадионе «Шенгавит» и на стадионе в Гюмри.

Общие инвестиции оцениваются в 5 миллионов долларов.