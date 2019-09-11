Освальдо может возобновить карьеру в команде Марадоны

Новый главный тренер «Химнасии» Диего Марадона хочет видеть в команде нападающего Пабло Освальдо. 33-летний аргентинец, который выступал за сборную Италии, объявил о завершении карьеры еще в 2016 году, утверждает FOX Sports Argentina.

Марадона намерен постараться уговорить Освальдо вернуться в футбол. Нападающий решил закончить карьеру, чтобы заняться музыкальной карьерой.

Освальдо выступал за такие клубы как «Фиорентина», «Рома», «Ювентус», «Интер», «Бока Хуниорс» и «Порту». В составе сборной Италии он провел 14 матчей и забил 4 гола.