Оскар хочет вернуться в «Челси»

Полузащитник «Шанхай Шанган» Оскар рассказал, где он собирается завершить свою карьеру.

— Я не думаю уезжать из Китая. Здесь отличный проект, но к концу карьеры хочу вернуться в «Челси». Я построил красивую историю в премьер-лиге, пришел в очень молодом возрасте, во времена, когда болельщики не очень доверяли бразильским игрокам.

Я помог изменить это. Когда буду постарше, хочу повторить этот шаг. Я до сих пор отлично играю, у меня хорошая статистика, в «Челси» должно найтись место для меня" - сказал 29-летний футболист в интервью Yellow and Green Football.

Бразилец перешел в «Челси» в 2012 году, когда ему было 20 лет. За «синих» он отыграл 5 неполных сезонов, выиграл чемпионат Англии, Лигу Европы и Кубок английской лиги.