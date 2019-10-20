Ошибка Лодыгина стоила «Газишехиру» пропущенного мяча. Видео

«Трабзонспор» обыграл «Газишехир» (4:1) в матче восьмого тура чемпионата Турции. В одном из голевых эпизодов российский голкипер, экс-вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин допустил ошибку.

На 14-й минуте матча форвард хозяев Александер Серлот воспользовался пасом из глубины и неудачными действиями вратаря, после чего отправил мяч в ворота.

До этого первый мяч в составе «Трабзонспора» забил английский форвард Дэниэл Старридж.

Третий мяч у хозяев забил Хосе Эрнесто Соса.

Четвертый мяч в активе Юсуфа Сари.

29-летний Юрий Лодыгин перешел в турецкий клуб 3 августа 2019 года.