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Ошибка Лодыгина стоила «Газишехиру» пропущенного мяча. Видео

13:17
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«Трабзонспор» обыграл «Газишехир» (4:1) в матче восьмого тура чемпионата Турции. В одном из голевых эпизодов российский голкипер, экс-вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин допустил ошибку.

На 14-й минуте матча форвард хозяев Александер Серлот воспользовался пасом из глубины и неудачными действиями вратаря, после чего отправил мяч в ворота.

До этого первый мяч в составе «Трабзонспора» забил английский форвард Дэниэл Старридж.

Третий мяч у хозяев забил Хосе Эрнесто Соса.

Четвертый мяч в активе Юсуфа Сари.

29-летний Юрий Лодыгин перешел в турецкий клуб 3 августа 2019 года.

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