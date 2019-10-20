Ошибка Лодыгина стоила «Газишехиру» пропущенного мяча. Видео
«Трабзонспор» обыграл «Газишехир» (4:1) в матче восьмого тура чемпионата Турции. В одном из голевых эпизодов российский голкипер, экс-вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин допустил ошибку.
На 14-й минуте матча форвард хозяев Александер Серлот воспользовался пасом из глубины и неудачными действиями вратаря, после чего отправил мяч в ворота.
S?rloth, Trabzonspor 2-0 Gazi?ehir pic.twitter.com/WmcxVzNlXn— S?per Lig Videolar? ? (@superligvideos) October 19, 2019
До этого первый мяч в составе «Трабзонспора» забил английский форвард Дэниэл Старридж.
Sturridge, Trabzonspor 1-0 Gazi?ehir pic.twitter.com/YtJTzHBdsK— S?per Lig Videolar? ? (@superligvideos) October 19, 2019
Третий мяч у хозяев забил Хосе Эрнесто Соса.
Sosa, Trabzonspor 3-1 Gazi?ehir pic.twitter.com/8aiMff9k15— S?per Lig Videolar? ? (@superligvideos) October 19, 2019
Четвертый мяч в активе Юсуфа Сари.
Yusuf, Trabzonspor 4-1 Gazi?ehir pic.twitter.com/tT1gXryDYL— S?per Lig Videolar? ? (@superligvideos) October 19, 2019
29-летний Юрий Лодыгин перешел в турецкий клуб 3 августа 2019 года.