«Ной» обыграл «Арарат» в невероятном финале Кубка Армении, два россиянина сделали дубль

Ереванский «Ной» стала обладателем Кубка Армении. В финале команда победила еще один столичный клуб «Арарат-Армения» (5:5, пен — 7:6).

После первого тайма «Арарат» вел со счетом 4:1. Во второй половине «Ной» сравнял результат и перевел матч в дополнительное время. После этого команды обменялись голами, а в серии пенальти «Ной» оказался точнее — 7:6. Команда завоевала этот трофей впервые в своей истории.

В составе победителей по два мяча забили россияне Максим Майрович и Владимир Азаров. Другой представитель России Алан Татаев забил в свои ворота.

Кубок Армении

Финал

«Ной» — «Арарат-Армения» — 5:5 (1:4, 3:0), пен — 7:6

Голы: Майрович, 39, 60, Азаров, 56, с пенальти, 114, Спэтару, 67 — Луис, 8, 40, Татаев, 23, в свои ворота, Отубанджо, 29, 115

Удаление: Альфонс («Арарат-Армения»), 90+3.