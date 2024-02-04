Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

4 февраля, 20:15

Главный тренер «Маккаби» Дего заявил, что Лесовой может сыграть в ближайшем матче команды

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер хайфского «Маккаби» Месай Дего на предматчевой пресс-конференции перед матчем против «Маккаби» Тель-Авив заявил, что в команде рассчитывают на полузащитника Даниила Лесового.

«Я рад, что Лесовой присоединился к команде. Мы на него рассчитываем. Разумеется, необходимо некоторое время для адаптации, однако во время субботней тренировки Лесовой продемонстрировал неплохую форму. Если понадобится, мы можем задействовать его в матче против «Маккаби» Тель-Авив», — сказал тренер.

Матч хайфского «Маккаби» против «Маккаби» Тель-Авив пройдет 5 февраля.

Ранее пресс-служба «Динамо» сообщила, что Лесовой перешел в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и подразумевает право выкупа.

(Эли Швидлер)

Даниил Лесовой
Футбол
ФК Маккаби (Хайфа)
1
0
Читайте также
Миллиардеры решили поддержать «Допинговую Олимпиаду»
Главный шахматный клуб в США дисквалифицировал Ханса Ниманна
В сейме Польши согласились со словами Дуды об исторической принадлежности Крыма РФ
Политолог из США раскрыл возможные причины визита Такера Карлсона в Москву
Актер Агапов скончался через день после 50-летия
За три месяца работы выставку-форум «Россия» посетили 6 млн человек
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новичка «Маккаби» Лесового зарегистрировали как израильского футболиста

Гендиректор «Ариса» Гогнидзе: «Сейчас Кокорин — не тот, про которого читали в прессе»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости