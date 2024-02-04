Главный тренер «Маккаби» Дего заявил, что Лесовой может сыграть в ближайшем матче команды

Главный тренер хайфского «Маккаби» Месай Дего на предматчевой пресс-конференции перед матчем против «Маккаби» Тель-Авив заявил, что в команде рассчитывают на полузащитника Даниила Лесового.

«Я рад, что Лесовой присоединился к команде. Мы на него рассчитываем. Разумеется, необходимо некоторое время для адаптации, однако во время субботней тренировки Лесовой продемонстрировал неплохую форму. Если понадобится, мы можем задействовать его в матче против «Маккаби» Тель-Авив», — сказал тренер.

Матч хайфского «Маккаби» против «Маккаби» Тель-Авив пройдет 5 февраля.

Ранее пресс-служба «Динамо» сообщила, что Лесовой перешел в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и подразумевает право выкупа.

(Эли Швидлер)