Защитник «Бенфики» Николас Отаменди заразился коронавирусом. Он был изолирован от остальной команды, сообщает пресс-служба клуба.

32-летний аргентинец перешел в португальскую команду в сентябре. ОН успел провести в чемпионате Португалии 10 матчей.

Недавно в стране был введен жесткий карантин, аналогичный действовавшему в марте и апреле прошлого года. Жители страны должны перейти по возможности на удаленный режим работы.