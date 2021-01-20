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Николас Отаменди заразился коронавирусом

21:48
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Защитник «Бенфики» Николас Отаменди заразился коронавирусом. Он был изолирован от остальной команды, сообщает пресс-служба клуба.

32-летний аргентинец перешел в португальскую команду в сентябре. ОН успел провести в чемпионате Португалии 10 матчей.

Недавно в стране был введен жесткий карантин, аналогичный действовавшему в марте и апреле прошлого года. Жители страны должны перейти по возможности на удаленный режим работы.

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