Мусаев объяснил, почему россияне не едут в чемпионат Азербайджана

Главный тренер бакинского «Сабаха» Мурад Мусаев рассказал, почему российские футболисты практически не играют в чемпионате Азербайджана.

«Азербайджанский рынок повернут к Сегунде, ко второй португальской лиге. Уровень игроков хороший, а финансовые запросы ниже. Из России сюда едут молодые парни с азербайджанскими корнями. Просился ли кто-нибудь из знакомых футболистов? Да, но по разным причинам мы не договорились. В клубе есть определенная структура. Первыми игрока смотрят селекционный отдел, далее руководство обсуждает финансовую сторону. Если все сходится, смотрит тренерский штаб и принимается окончательное решение. Не хочу обходить эту процедуру, навязывать своих игроков», — приводит слова Мусаева Sport24.

В минувшем сезоне «Сабах» под руководством Мусаев занял 2-е место с таблице чемпионата Азербайджана.