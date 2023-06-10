Мостовой объяснил, почему чемпионат Саудовской Аравии не станет топ-лигой

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой объяснил, почему чемпионат Саудовской Аравии вряд ли станет топ-лигой.

«Нет, вряд ли Саудовская Аравия станет топ-лигой. Как такой чемпионат может стать? Уже есть топ-5 лиг, они и будут всегда лучшими. Помните время, когда в Японию и Китай после 35 лет туда все ездили заканчивать? Они же не стали конкурентами ведущих европейских чемпионатов, так и остановились», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.

В июне 2023 года в «Аль-Иттихад» перешел чемпион мира в составе национальной команды Франции Карим Бензема. Кроме того, за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии с начала зимы выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.