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Сегодня, 21:14

Селюк: «Роналду никому не нужен, в Саудовской Аравии он и завершит карьеру»

Алина Савинова
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Российский агент Дмитрий Селюк предположил, где аргентинский нападающий Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду могут завершить карьеру.

«Никто не знает, как Месси себя чувствует физически. Уйти правильно и вовремя — это важный фактор. Он может уйти в «Барселону» и завершить красиво карьеру там. А, учитывая, что он аргентинец, может завершить карьеру в Америке. Тут гадание на кофейной гуще, он может остаться там жить, а может вернуться в Барселону. Это вопрос не футбола, а продолжения жизни. Роналду? Он никому не нужен, там и закончит в Саудовской Аравии. Бекхэм мечтал собрать в своей команде Месси и Роналду? А почему нет? Это уже не футбол, а рекламные вещи. Что один, что другой дают потрясающие деньги от рекламы, если они будут вместе, то от этого выиграет только команда, где они будут», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Селюка.

7 июня Месси объявил, что продолжит карьеру в американском «Интер Майами». Ранее 35-летний аргентинец выступал за «ПСЖ», с которым у него этим летом завершается контракт. Роналду зимой 2023 года перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003413647/1005154034_selyuk_ronaldu_nikomu_ne_nujen_on_tam_i_zakonchit_v_saudovskoy_aravii
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Интер Майами
Дмитрий Селюк
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