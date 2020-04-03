MLS продлила запрет на тренировки до 24 апреля

Руководство MLS приняло решение продлить запрет на командные тренировки вплоть до 24 апреля. Тренировочные базы клубов остаются закрытыми для всех игроков и персонала, за исключением тех, кто нуждается в лечении или реабилитации под руководством медицинского персонала.

Major League Soccer Extends Team Training Moratoriumhttps://t.co/y8lL3T44NJ pic.twitter.com/rVGZyn4pjB — MLS Communications (@MLS_PR) April 3, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется