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MLS продлила запрет на тренировки до 24 апреля

04:42

Руководство MLS приняло решение продлить запрет на командные тренировки вплоть до 24 апреля. Тренировочные базы клубов остаются закрытыми для всех игроков и персонала, за исключением тех, кто нуждается в лечении или реабилитации под руководством медицинского персонала.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

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