Милан Барош объявил о завершении карьеры

Известный чешский нападающий Милан Барош завершил карьеру. Об этом сообщает сайт его последнего клуба «Баника».

Сообщается, что 38-летний футболист решил закончить с профессиональным футболом из-за хронических проблем со здоровьем.

«Моя голова хотела бы продолжать, но тело говорит, что нужно остановиться, — сказал футболист. — Проблемы со здоровьем были у меня в течение долгого времени, и мой организм просто не работает так, как я привык и как мне нужно. Особенно мне больно, что я больше не могу ни играть, ни тренироваться».

Барош ранее также выступал за «Ливерпуль», «Астон Виллу», «Портсмут», «Лион», «Галатасарай», «Антальяспор», «Младу Болеслав» и «Слован». Победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка Англии и Кубка английской лиги, чемпион Франции и Турции, обладатель Кубка Чехии. Бронзовый призер и лучший бомбардир Евро-2004.