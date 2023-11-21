Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 15:00

Дзагоев объяснил, почему завершил карьеру: «Принял решение, что все, хватит»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Ламии» Алан Дзагоев в интервью «СЭ» рассказал, почему решил завершить карьеру.

«Я приехал в Грецию, сыграл два матча, потом на тренировке повредил заднюю поверхность бедра правой ноги. Ничего серьезного, две недели я спокойно восстанавливался, никто меня никуда не гнал. Дали столько времени, сколько надо было. Но на последней тренировке перед выходом в общую группу я дернул левую икроножную. Тут уже принял решение, что все, хватит. Последние несколько сезонов у меня почти не было травм благодаря подготовке, которую я выстроил. С небольшими мышечными повреждениями раз в два месяца я бы еще смирился. Но сейчас это становится тяжело и морально, и физически», — сказал Дзагоев «СЭ».

За «Ламию» 33-летний хавбек сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.

После 11 туров «Ламия» с 15 очками занимает 6-е место в турнирной таблице греческой суперлиги.

Алан Дзагоев
Футбол
1
Читайте также
Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
Норвежский лыжник Иверсен надеется на возвращение россиян на международные турниры
Антонов назвал новый пакет помощи США для Украины успокоительной пилюлей
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с помощью минометов «Сани»
Премьер-министр Японии выразил готовность к запуску спутника КНДР
На Курскую АЭС-2 доставили «атомное сердце» второго энергоблока
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду, Месси, Холанн, Мбаппе и Хвича попали в число номинантов на приз лучшему игроку года Globe Soccer Awards

Дзагоев заявил, что в «Ламии» пытались отговорить его завершать карьеру

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости